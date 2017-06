Binnenhof verbijsterd

Rutte zei dinsdag dat het is vastgelopen op vluchtelingendeals waar zelfs de meest linkse regering in Europa, Portugal, mee in kan stemmen. „De linkse regering in Griekenland moet het zelfs uitvoeren”, foetert liberaal.

Volgens Rutte ging het om „fatsoenlijke afspraken die zich houden aan alle internationale verdragen en die zijn goedgekeurd door alle Europese regeringen”. Hij noemt het thema een ’detail in de onderhandelingen’.

D66-voorman Alexander Pechtold, grootste pleitbezorger van een coalitie met GroenLinks, is zeer teleurgesteld: „Dat het na zoveel maanden niet is gelukt, absurd!” Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) is verrast door de opstelling van GroenLinks: „Ik vind het weinig realistisch om te denken dat het anders kan."

Achter de schermen klinkt het echter dat GroenLinks-leider Jesse Klaver in eerste instantie wel met de mogelijkheid om deals met Afrikaanse landen te sluiten over het beperken van migrantenstromen, kon leven. Later zou hij daar weer op terug zijn gekomen, tot verbazing van de rest.

Ontkenning

Klaver ontkent deze lezing. „Als er een akkoord was geweest, stonden we hier onder andere omstandigheden”, zegt hij. „Er was geen overeenstemming over.” Ook ontkent de GroenLinkser dat hij is teruggefloten binnen zijn partij en daarom terug op zijn schreden kwam. „Dat herken ik niet.”

Volgens Klaver liepen de gesprekken stuk omdat hij wilde dat politieke vluchtelingen uit Afrika nog wel hier terecht zouden kunnen. Die schifting tussen politieke en economische vluchtelingen zou dan niet daar, maar hier gemaakt moeten worden. De economische vluchtelingen zouden vervolgens terug worden gestuurd naar het land van herkomst.

Meerderheidskabinet

Nu er met GroenLinks definitief geen coalitie gevormd kan worden en ook een eerdere verkenning tussen D66 en ChristenUnie op niets uitliep, raakt een meerderheidscoalitie steeds verder uit zicht. Wel zegt Rutte daar nog steeds op in te zetten. D66-voorman Pechtold sluit zich daarbij aan. „Natuurlijk. Geen enkele reden om dit niet te willen.”

Een van de opties zou kunnen zijn om de PvdA bij het ’motorblok’ VVD, CDA en D66 te betrekken. PvdA-leider Lodewijk Asscher houdt de boot echter nog steeds af. „Ik ga niet aanschuiven.”