De marechaussee laat weten dat de militairen toestemming hadden voor de oefening en dat er geen bijzondere waarschuwing gold voor natuurbrandgevaar. De betrokkenen hebben daarom niks verkeerd gedaan en de zaak is gesloten, aldus de woordvoerder.

In totaal 3 hectare heide ging in vlammen op. De brand was lastig te bestrijden omdat er weinig bluswater beschikbaar was.