PvdA-raadslid weg door burenruzie

Volgens Het Parool zou Saadi al jaren ruzie hebben met haar buren. Zij klagen over jarenlange bedreigingen, intimidaties en beledigingen door Saadi. „Sinds zij hier woont is het leven in dit pand een hel”, schrijft een van de buren in een brief aan woningbouwvereniging Eigen Haard.

Saadi kwam binnen de partij al eerder in opspraak. In 2015 berichtte deze krant over een ruzie binnen de partij, waarbij Saadi beschuldigd werd van ‘gegil en bedreigingen’. Zelf ontkende ze dat later, maar het bestuur bevestigde dat er een bemiddelingsproces was opgestart.

Een woordvoerder van de partij bevestigt dat Saadi vanochtend haar ontslag heeft ingediend bij de griffie en de burgemeester naar aanleiding van het conflict met haar buren. In een verklaring laat ze weten dat ze aangifte gaat doen van smaad en laster tegen de betrokkenen. “Ik wil strijden tegen deze aantijgingen als Amsterdammer en niet als raadslid. Ik snap dat deze aantijgingen mijn werk als raadslid belemmeren. Daarom treed ik voorlopig terug.’

Fractievoorzitter Marjolein Moorman begrijpt het besluit. "Ik vind het verstandig van Ilhame dat ze beseft dat ze geen raadslid kan zijn, totdat dit is opgelost. Dat zou niet goed voor haar en niet goed voor de PvdA zijn."