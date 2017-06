premium

Debat over formatie waarschijnlijk dinsdag

38 min geleden

DEN HAAG - Het debat in de Tweede Kamer over het mislukte formatieoverleg tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks vindt waarschijnlijk dinsdag al plaats. PVV-leider Geert Wilders had om een debat gevraagd, waar later op dinsdag over wordt beslist. Ingewijden denken dat de Tweede Kamer snel over de ontstane situatie wil gaan praten.