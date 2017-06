Maatregelen na aanranding tbs-kliniek

De inspectie Veiligheid en Justitie raadt onder meer aan om meer camera’s op te hangen voor de veiligheid of deze gerichter te gebruiken. Ook zouden de tbs’ers urinecontroles moeten ondergaan, waarbij op het gebruik van een hele reeks middelen wordt getest. De patiënt die verantwoordelijk was voor de aanranding had medicijnen in zijn bezit die niet aan hem waren voorgeschreven. Het is niet duidelijk of hij die ook had ingenomen.

Volgens de inspectie had de kliniek genoeg zicht op de risico’s die het verblijf van de patiënt met zich meebrachten. Hij had een verhoogd risicoprofiel. De inspectie wijst er wel op dat de wachttijden voor behandelingen van dit soort patiënten het best zo kort mogelijk gehouden kunnen houden.

De kliniek is inmiddels bezig de adviezen uit te voeren, aldus Dijkhoff.