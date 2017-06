premium

Opgebaarde vrouw bestolen in Deventer

43 min geleden

DEVENTER - Bij een hondsbrutale inbraak in een zorgcentrum in Deventer is in de nacht van zondag op maandag een opgebaarde vrouw van 93 bestolen. De vrouw lag in een van de kamers, waar ze door de rovers van haar sieraden werd beroofd. De inbrekers zijn mogelijk via een openstaand raam naar binnengekomen.