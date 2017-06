Vluchtelingenwerk: Plan Tjeenk Willink ’best goed’

Het eindvoorstel van Tjeenk Willink draait om de vraag of de Europese Unie deals mag sluiten met andere landen waarbij deze geld krijgen in ruil voor het opvangen van migranten. De Turkijedeal is daarbij het voorbeeld.

Vluchtelingenwerk prijst dat de informateur duidelijk vastlegt dat dergelijke afspraken alleen mogen worden gemaakt wanneer iedereen zich aan de internationale verdragen houdt. ,,Dat biedt ook mogelijkheden om Turkije aan te spreken op het niet nakomen van de mensenrechten. Zo gaan daar veel kinderen niet naar school”, zegt Kuiper. Tjeenk Willink bouwde in zijn voorstel meerdere van zulke waarborgen in, voor als de EU vergelijkbare deals wil maken met Noord-Afrikaanse landen.

Kuiper tekent daarbij wel aan dat er beter toezicht moet komen op het naleven van deze afspraken. ,,Daar schort het in Turkije nog aan. Tjeenk Willink schrijft ook op dat dit beter kan, maar blijft nog wat vaag.” Ook vindt Vluchtelingenwerk dat in een regeerakkoord duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over kwetsbare groepen, die in Afrika niet veilig kunnen worden opgevangen, zoals homo’s en in sommige landen christenen. Die zouden alsnog naar Europa moeten kunnen komen, vindt de hulporganisatie. Juist over dit punt zwalkte Klaver de laatste dagen aan de onderhandelingstafel.

Die worsteling kan Kuiper begrijpen, maar hij snapt niet dat juist dit onderwerp nu het breekpunt is. ,,Hoe kan dit het grote struikelblok zijn in een land waar vorig jaar 30.000 mensen asiel aanvroegen? In de Zuid-Europese landen waar echt problemen zijn, lukt het de politiek wel. Zijn er in Nederland geen grotere problemen?”