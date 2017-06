Klacht over vwo-examen Frans onderzocht

Docente Frans Charlotte Goulmy, klaagt al jaren over de kwaliteit van de Franse vwo-examens. Zij, en ook andere docenten, stellen dat criteria te streng waren waardoor ze goede antwoorden fout moesten rekenen.

De docenten maakten examen ook en meldden bij het CvTE dat er diverse fouten in zaten. De organisatie paste daarop drie antwoorden aan. Toch is er nog altijd veel onvrede. „De discussie is slecht en de procedure kleinerend”, aldus Goulmy.

De Inspectie kijkt nadrukkelijk niet naar de inhoud of de kwaliteit van de Franse examens, want daar gaat de toetsenmaker, het CvTE, over. Het CvTE zegt op haar beurt dat alle kanttekeningen en bezwaren van docenten zorgvuldig worden bekeken en dat dit uiteindelijk van invloed kan zijn op de normering. „Dus niet alleen de klacht van deze docent, maar van alle docenten Frans.”