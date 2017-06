OM eist 3 jaar cel in hoger beroep Schotte

Schotte werd in 2016 in eerste aanleg veroordeeld tot drie jaar cel en vijf jaar ontzetting uit het passieve kiesrecht. Nu dient het hoger beroep in wat de zaak-Babel is gaan heten.

Het Openbaar Ministerie heeft het Hof gevraagd Schotte na afloop van het hoger beroep direct vast te zetten. Het OM spreekt van een ,,geschokte rechtsorde'' en noemt het ,,ongelofelijk'' dat Schotte ,,met dit feitencomplex nog actief kan zijn''.

Schotte is leider van de grootste oppositiepartij van Curaçao MFK. Hij was minister-president tussen 2010 en 2012 en zit sinds die tijd in het parlement.

Schotte verklaarde maandag tijdens de eerste inhoudelijke zitting van het hoger beroep dat hij onschuldig is. Advocaat Geert-Jan Knoops staat Schotte bij in het proces.