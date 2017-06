Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Van de truck blijft weinig over.

Bermbrand na vrachtwagenbrand

34 min geleden

MAARN - De brandweer is dinsdagavond druk geweest met een brand op de A28 bij Maarn. Een deel van een vrachtwagen ging in vlammen op, waarna het vuur oversloeg naar de droge berm. De bermbrand werd snel geblust, maar met de brandende truck vol levensmiddelen was de brandweer langer bezig.