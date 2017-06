Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Man in zee door misdrijf om het leven gekomen

46 min geleden

NOORDWIJK - De man die vrijdag dood in zee bij Noordwijk werd gevonden, is door een misdrijf om het leven gekomen. De politie heeft dat dinsdag bekendgemaakt. De identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niet kunnen achterhalen. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht zijn daarom foto's getoond.