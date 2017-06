Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Antilope valt giraf Blijdorp aan

34 min geleden

ROTTERDAM - Een giraf in Diergaarde Blijdorp is dinsdag aangevallen door een koedoe, een soort antilope, voor de ogen van de bezoekers. De koedoe beukte met zijn hoorns meermaals in op de giraf, die volgens pretparknieuwssite Looopings.nl daardoor tegen de vlakte ging. De beide diersoorten delen een verblijf.