Beeldmateriaal Máxima Medisch Centrum gewist

Het ziekenhuis sluit niet uit dat onderzoeken herhaald moeten worden. De getroffen patiënten krijgen een persoonlijke brief over de consequenties. Het MMC benadrukt dat er geen röntgenbeelden zijn verdwenen en dat het gaat om beelden die zijn gemaakt ter ondersteuning van diagnoses. De blunder is gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het ziekenhuis betreurt de gebeurtenis en probeert de gevolgen tot een minimum te beperken, aldus een verklaring. Onderzoek moet uitwijzen hoe het beeldmateriaal gewist kon worden en hoe dat in de toekomst voorkomen kan worden.