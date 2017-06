premium

Gemeenten eisen reparatie bijstandstekorten

34 min geleden

GOES - Gemeenten eisen van het zittende kabinet alsnog 270 miljoen euro compensatie voor de tekorten die zij hebben op de bijstandsuitkeringen. In een motie legden zij in overgrote meerderheid woensdag op een vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Goes die claim vast.