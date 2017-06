De steekpartij in de schaduw van het Kastanjeplein leverde 4 juli 2016 een schokgolf op door Amsterdam-Oost. Op klaarlichte dag werd Romano Oxford maar liefst dertien keer gestoken. Diverse buurtbewoners waren getuige van de meedogenloze aanval van T.

De messentrekker ging op de bewuste dag naar de naburige echokliniek. Hij trof zijn ex-vriendin en haar nieuwe vriend daaraan. De vrouw had T. zelf gebeld. Hij dacht dat dat was om hem te vertellen dat ze zwanger was van hem. Dat was niet zo, zij wilde hem nogmaals duidelijk maken dat het echt uit was.

T. liep scheldend en tierend achter het duo aan, waarop Oxford hem bij de keel greep. Dat was voor T. reden om zich tijdens de rechtszitting twee weken geleden op noodweer te beroepen. De verdachte vertelde dat hij bang was voor Oxford en dat hij dus niet anders kon dan hem neersteken.

De rechters gingen daar niet in mee. Een onafhankelijke getuige verklaarde dat Oxford T. al los had gelaten. Desalniettemin besloot T. zijn opponent dertien keer te steken. De grote hoeveelheid steekbewegingen toonde volgens de rechters dat T. Oxford beslist dood wilde hebben.

Tientallen familieleden en vrienden van Oxford, die bij de uitspraak aanwezig waren, vonden de straf veel te laag. Zij uitten hun verontwaardiging met een slaak van ontzetting. De rechters vertelden dat voor een dergelijk vergrijp zes tot acht jaar een gebruikelijke straf is.