Nederlanders dol op nieuwe haring

In totaal wordt er per jaar zo'n 25 miljoen kilo haring verwerkt tot maatjesharing. Dat komt neer op zo'n 180 miljoen haringen. De helft daarvan komt naar Nederland, de rest gaat voornamelijk naar Duitsland, waar de Holländischer Matje ook populair is, en België. Ook van oorsprong Nederlandse en Duitse gemeenschappen op andere plekken in de wereld kunnen van een harinkje genieten.

300 miljoen euro in maatjesharingwereld

In de maatjesharingwereld gaat jaarlijks zo'n 300 miljoen euro om. Dat is de waarde van de gefileerde haringen. Maatjesharing vormt echter maar een klein deel van wat er met de gevangen Noordzeeharing gebeurt. In 2017 mag er bijvoorbeeld ruim 481 miljoen kilo van de vis gevangen worden.

De rest van die haring komt ook deels naar Nederland, maar wordt dan bijvoorbeeld tot zure haring, bakbokking of rolmopsen verwerkt. Ook in Scandinavië, Groot-Brittannië en de landen rond de Oostzee vinden haringen gretig aftrek.