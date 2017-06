Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Brabantse veestal moet in 2022 aangepast zijn

40 min geleden

DEN BOSCH - De provincie Noord-Brabant blijft erbij dat veehouders eerder dan concurrenten in de rest van het land moeten voldoen aan strengere eisen. Wel krijgt de Brabantse veehouder twee jaar meer de tijd om zijn stal aan te passen. Volgens het definitieve voorstel dat Gedeputeerde Staten (GS) woensdag hebben bekendgemaakt moeten de Brabantse veestallen in 2022 voldoen aan de nieuwe normen. Eerder was 2020 het plan.