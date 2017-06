Krokodillen- en slangenleer in beslag genomen

Leer van deze beschermde dieren mag alleen verhandeld worden als dit afkomstig is van dieren die binnen de Europese Unie zijn gekweekt of als het met een bepaalde invoervergunning binnen de Europese Unie is binnengebracht. De eigenaren van de winkel konden dit nog niet aantonen. Kunnen ze dat wel, dan hebben ze de kans dat ze hun waar terugkrijgen.

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en handhavers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voerden hun actie in de modewinkel in Amsterdam dinsdag uit. De naam van de winkel is niet bekendgemaakt.