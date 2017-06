Meer op kerfstok hitman

Zijn advocaat Sixten Bordewijk ’bevestigt noch ontkent’ dit aan De Telegraaf. „Ik kan er in het belang van mijn cliënt verder helaas niets over zeggen.”

De levensgevaarlijke topcrimineel Palm werd op 1 maart opgepakt in Suriname. De politie Rotterdam zocht hem voor het neerschieten van twee Antilliaanse drugscriminelen uit Rotterdam in een weiland in Noordeloos in december vorig jaar. De twee overleefden de liquidatiepoging, maar raakten beiden zwaargewond.

Palm wist twaalf dagen na zijn arrestatie te ontsnappen uit de beruchte Flora gevangenis in Paramaribo, die bekendstaat om de erbarmelijke leefomstandigheden en corruptiepraktijken.

De motor die gebruikt werd bij de liquidatie van Spyshop-baas Ronald Bakker werd na de moord geflitst op de snelweg. Foto: FOTO’s POLITIE

Kort na het bezoek van een advocaat hield Palm een bewaker onder schot met een vuurwapen. Die wist hij te ontwapenen waarna hij ervandoor ging in een auto die voor de ingang van de bajes klaarstond. Dit tot grote frustratie van politie en justitie in Nederland; Palm stond op het punt uitgeleverd te worden. Na zijn ontsnapping verdween Palm volledig van de radar. De gevangenisdirectie onderzoekt nog hoe het wapen naar binnen kon worden gesmokkeld.

Naar nu blijkt was Palm verdachte in de geruchtmakende moord op de Spyshop-medewerker Ronald Bakker uit Huizen. Bakker werd in september 2015 vlakbij zijn huis geliquideerd, voor de ogen van zijn dochtertje. Na de liquidatie ontkwam de schutter op een motor.

De motor werd later geflitst. Telecom-onderzoek bracht de recherche bij Gerel Palm. De man met een Surinaamse achtergrond had volgens justitie een telefoon die een mast aanstraalde langs de weg waarop de motor reed. Palm werd in april 2016 aangehouden, maar wegens gebrek aan bewijs in juli vrijgelaten. Palm heeft betrokkenheid altijd ontkend. Hij is nog wel verdachte.

De recherche heeft bij de moord op Bakker gekeken naar een mogelijk verband met de groep criminelen die bekendstaat als de ’moordservice’. Zij kochten gps-bakens in de spyshop van Bakker. Later kreeg Bakker bezoek van rechercheurs, die informatie opvroegen over de aankoop van de gps-bakens. Mogelijk moest Bakker boeten voor zijn medewerking aan de politie. Een van de verdachten van de ’moordservice’ kende Palm.