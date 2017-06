Er komt dan een voorlopig einde aan een proces dat ruim tien jaar heeft geduurd. In Passage gaat het over zeven liquidaties in de onderwereld tussen 1993 en 2006. In 1993 vielen er zelfs vijf slachtoffers. De eerste twee waren de jonge Joegoslaven Salim Hadziselimovic (22) en Djordje Ilic (19), bijgenaamd Sjors en Sjimmy. Ze werden in maart van het leven beroofd. Hun verkoolde lichamen lagen in een uitgebrande auto op een parkeerplaats in Ouderkerk aan de Amstel. Galgenhumor: sindsdien heeft men het in de wandeling over de barbecuemoorden.

Sportschoolhouder Tonnie van Maurik was op 19 april het derde slachtoffer. Hij werd doodgeschoten in zijn auto. Drie weken later werden drugshandelaar Henie Shamel en zijn vriendin Anne de Witte doodgeschoten in Antwerpen. Crimineel en vastgoedhandelaar Kees ‘Koffie’ Houtman was op 2 november 2005 – op zijn verjaardag - het zesde slachtoffer dat aan verdachten in Passage wordt toegeschreven, een jaar later gevolgd door café-eigenaar Thomas van der Bijl. Deze zeven doden waren lang niet de enige slachtoffers van de onderwereldoorlog die destijds woedde. Het zijn wel de moorden waarover het in Passage gaat. Behalve voor de liquidaties waarbij de verdachten in wisselende samenstelling betrokken zouden zijn geweest, worden ze vervolgd voor liquidatiepogingen en het lidmaatschap van een criminele organisatie.

Het Openbaar Ministerie eiste tegen vier verdachten levenslang: Dino Soerel, Jesse R., Siegfried S. en Mohammed ‘ Moppie’ R. Op Soerel na kregen zij van de rechtbank eerder ook levenslange gevangenisstraffen opgelegd. Soerel werd vrijgesproken.

Na een eventuele veroordeling staat de verdachten de weg naar de Hoge Raad nog open.

