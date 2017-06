Wapensmokkelaars voor rechter

De Kroatische politie hield in januari van dat jaar een destijds 64-jarige verdachte aan met onder meer zes raketwerpers, een zware mitrailleur, kalasjnikovs, handgranaten en vuistvuurwapens aan in een busje. In Nederland en België deden agenten tegelijkertijd invallen waarbij zij nog meer wapens en munitie ontdekten. In een vandaag voor de rechter komende Bosschenaar ziet Justitie de hoofdverdachte in deze zaak. De recherche startte eind 2014 het onderzoek nadat informatie was binnengekomen dat hij zware wapens wilde invoeren.

Tweets by JorisvanDuin