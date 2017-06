Sluiting Fort Oranje kost 5 miljoen euro

De gemeente benadrukt dat het vooralsnog gaat om een schatting en dat het exacte bedrag afhankelijk is van veel factoren. Na de zomer verwacht de gemeente meer duidelijkheid te hebben. Ook over de exacte verdeling van de kosten, zijn nog geen beslissingen genomen.

Zundert wil de camping sluiten omdat de situatie er onhoudbaar is geworden: er is veel criminaliteit, veel van de ruim zeshonderd bewoners verkeren in een erbarmelijke situatie en de caravans zijn in slechte staat. De camping werd eerder dit jaar geportretteerd in een goedbekeken serie op SBS6.

Campingeigenaar Cees Engel verzet zich tegen de geplande sluiting en een rechtszaak is vermoedelijk onafwendbaar. Volgens de gemeente zijn er ook al bezwaren ontvangen van bewoners.