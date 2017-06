Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Scholier slaagt summa cum laude

46 min geleden

SCHALKHAAR - Een achttienjarige jongen uit Schalkhaar is summa cum laude geslaagd voor het gymnasium aan Het Vlier in Deventer. Jorn Bootsma haalde onder meer tienen voor wiskunde en scheikunde en een negen voor Duits. „Ongekend, zo blij!”, zei hij tegen de Stentor. Bootsma heeft in zes jaar gymnasium geen enkele onvoldoende gehaald.