’Verkrachting om duivel uit te drijven’

Tegen de 54-jarige leider van de Rains of Blessingskerk is gisteren voor de rechtbank in Curaçao achttien jaar cel geëist, schrijft de NOS.

De Blessingskerk heeft ook dependances in Tilburg, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.

Twee jaar geleden deed één meisje aangifte tegen Orlando B. Daarna stroomden nog eens 19 aangiftes binnen. De ’kerkleider’ zou in 2003 al zijn begonnen met het misbruik.

Demonen

De pastor verkrachtte de meisjes ’om de duivel uit hen te drijven’, aldus het Openbaar Ministerie. Hij maakte ze bang door te zeggen dat ze bezeten waren van demonen die hij in hun lichaam had gestopt. Volgens de omroep zou Orlando de demonen wakker maken als de vrouwen aangifte deden.

Ook gebruikte hij veel geweld. Meisjes kwamen na de verkrachting bij terwijl ze onder het bloed zaten, zo bleek tijdens de zitting van de rechtbank.

Eén meisje raakte vijf keer zwanger. Orlando betaalde de abortussen of de morning-afterpil.

Kent u de Rains of Blessingskerk en wilt u daarover vertellen? Mail k.nederhof@telegraaf.nl of tip onze whatsapplijn: 06-13650951