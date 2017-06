PowNed vervolgd om beelden Onno Hoes

PowNews zond in 2014 beelden uit van twee afspraakjes die de voormalig burgemeester van Maastricht had met een jongen die daar stiekem opnames van maakte. Hoes deed aangifte, maar het Openbaar Ministerie zag af van vervolging. Door hiertegen bezwaar te maken via een zogeheten ‘artikel twaalf-procedure’, brengt de ex-burgemeester de zaak alsnog voor de rechter.

PowNed-oprichter Dominique Weesie noemt het besluit van het hof “Onzinnig. Er loopt nog een civiele procedure over de zaak. We zijn al lange tijd weer in gesprek met Onno Hoes.”

Het hof stelt in de beschikking dat het zich ervan bewust is dat er een subtiel evenwicht bestaat tussen enerzijds vrijheid van meningsuiting en anderzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. “De vraag waar in deze zaak de grens moet liggen bij de bescherming van deze grondrechten is slechts te beantwoorden met inachtneming van alle relevante feiten en omstandigheden en na afweging van alle individuele en maatschappelijke belangen.

Gelet op de belangen van zowel klager als de beklaagden en op de maatschappelijke belangen in het algemeen, is het hof van oordeel dat een openbare behandeling van de zaak voor de strafrechter het meeste recht doet aan een zorgvuldige bepaling van dat evenwicht.

Het hof is van oordeel dat de vervolging van beklaagden gerechtvaardigd is en zal de klacht toewijzen.”