Warmste 15 juni ooit gemeten

Dat meldt Weerplaza. Het is in het hele land warm met temperaturden van 22 graden op de Wadden tot 30 graden in het zuidoosten. Het zonnetje straalt echter niet overal en vanaf de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe. Ook is er dan kans op een paar (onweers)buien.

Het vorige warmterecord op 15 juni werd gemeten in 1957 in het inmiddels opgeheven meetpunt Soesterberg. Daar werd het toen 29,1 graden. Het record voor 15 juni staat overigens opvallend laag, want op de dagen vlak voor en vlak na de 15e staan de records vaak rond 32 graden en op 18 juni zelfs op 34,7 graden.

Het kan ook een stuk kouder zijn op deze datum, blijkt uit de meetresultaten. „De koudste 15 juni, van de maximumtemperaturen, is slechts 9,5 graden. Zo koud is toch nauwelijks voor te stellen,” zegt metereoloog Michiel Severin van Weerplaza. Toevallig werd die waarde ook op vliegbasis Soesterberg gemeten.

Code geel

Het KNMI en Weerplaza hebben inmiddels code geel uitgegeven voor de kans op onweer en forse regenval. Forse overlast wordt niet verwacht, maar het kan wel hard gaan regenen en onweren.

Door de buien wordt het vanmiddag alweer kouder en ook vrijdag is het koeler. In het weekend keert de zomerwarmte terug met temperaturen tussen 25 en 29 graden op zondag. Daarna wordt het mogelijk zelfs nog warmer.