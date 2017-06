Informateur blijft inzetten op meerderheidskabinet

De informateur ziet dat alle partijen nog steeds een meerderheidskabinet willen, maar feitelijk alle opties daartoe blokkeren. “Daar ga ik ze mee confronteren. Het is of het een, of het ander.”

Hij zal eerst D66-leider Pechtold ontvangen. Die zorgde er eerder voor dat een coalitie met CU onmogelijk werd geacht. “Alle meerderheidsopties zijn uitgeput, dus moeten we een minderheidskabinet. Die conclusie deel ik niet”, zegt Tjeenk Willink. Een onderzoek naar een combinatie met CU of PvdA ligt volgens de oudgediende voor de hand. Het is de vraag of Pechtold door de druk bezwijkt. Als hij nee blijft zeggen tegen CU, blijft eigenlijk alleen de optie met de PvdA over.

De informateur kondigde zijn volgende stappen aan op een ingelaste persconferentie. Hij gaat niet opnieuw alle varianten onderzoeken. Het voorstel van SP-leider Roemer, waarin zes partijen zitten en de VVD ontbreekt, verwijst hij bijvoorbeeld naar de prullenbak. Die combinatie zou niet stabiel zijn.

Waarom PVV-blok?

Tjeenk Willink heeft in zijn onderzoek naar blokkades eerst nogmaals aan VVD en CDA gevraagd waarom zij de PVV nou blokkeren. Dat hebben ze op zijn verzoek op papier gezet. Die variant gaat hij dus ook niet verder onderzoeken.

Sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart zijn er meerdere formatiepogingen gedaan. Die zijn tot nu toe nog steeds zonder enig resultaat. Doordat partijen elkaar uitsluiten of, zoals de PvdA, een rol voor zichzelf in de oppositie zien, zit de boel muurvast en is er nog steeds geen zicht op een meerderheidskabinet. Begin deze week mislukte een poging van ‘het motorblok’ (VVD, CDA en D66) en GL om de formatie aan te zwengelen voor de tweede keer.

De SP gaf vanochtend nogmaals aan niet met de VVD in een kabinet te willen. En doordat het tussen CU en D66 niet botert, wordt een combinatie met die twee partijen ook erg lastig.

A Twitter List by telegraaf