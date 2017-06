premium

Gehandicapten mogen hondenpoep laten liggen

54 min geleden

ROTTERDAM - Rotterdamse hondenbezitters met een lichamelijke handicap hoeven niet langer bang te zijn voor een boete als ze de poep van hun huisdier niet opruimen. Dat is verplicht in de Maasstad. Wie in een rolstoel, scootmobiel of met een rollator de hond uitlaat, kan voortaan op een eenvoudige manier een ontheffing krijgen.