Tijdens het EK zijn er ook wedstrijden in Breda, Deventer, Doetinchem, Enschede, Rotterdam en Tilburg. De Nederlandse vrouwen spelen verder op 20 juli tegen Denemarken en op 24 juli tegen België. De finale is op zondag 6 augustus in Enschede.

Het is de eerste keer dat Nederland dit toernooi organiseert. Aan het toernooi doen zestien landen mee, waarmee het het grootste EK voetbal voor vrouwen is tot nu toe.