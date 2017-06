’Roze’ viering niet in Sint-Jan na protesten

,,De commotie binnen het bisdom rond de beoogde gebedsdienst is zodanig dat de goede verhoudingen binnen de geloofsgemeenschap in het geding zijn'', laat De Korte weten.

De bisschop verdedigde zijn keuze om mee te werken aan de viering vorige week nog in een brief aan diakens, priesters en pastoraal medewerkers in het bisdom. ,,Mijn brief was bedoeld om spanningen tot rust te brengen. Helaas moet ik constateren dat mij dat niet gelukt is. Homoseksualiteit blijft binnen onze kerk een open zenuw’’, constateert De Korte.

De organisatie van Roze Zaterdag reageert teleurgesteld. ,,Een gouden kans wordt hiermee gemist. Grote groepen gelovigen worden in de kou gezet en buitengesloten door een behoudend deel van de rooms-katholieke kerk. De kerk kiest voor verdeeldheid'', aldus voorzitter Joke van der Beek.

De dienst is verplaatst naar de protestantse Grote Kerk, eveneens in het centrum van Den Bosch. Dominee Erica Scheenstra heeft de kerk meteen beschikbaar gesteld, aldus de organisatie.