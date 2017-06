Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Weer geval van examenfraude op Utrechtse school

34 min geleden

UTRECHT - Opnieuw is in Utrecht een geval van examenfraude ontdekt, deze keer op een vestiging van scholengroep De Passie. Dat meldt RTV Utrecht. Er is een ’onregelmatigheid’ ontdekt bij het nakijken van de examens van acht leerlingen voor het vak Wiskunde A. De schoolleiding heeft de betrokken docent ontslagen.