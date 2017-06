Drone brengt medicijnen rond in ziekenhuis

De Blue Jay is in principe niet gevaarlijk bij binnengebruik: de propellers zijn afgeschermd en het apparaat ontwijkt obstakels, zoals patiënten in de gang. Door in de hoeken van de ruimte sensoren te hangen, weet de drone waar hij zich bevindt. Ook kan de drone wel tegen een stootje. Mocht iemand er per ongeluk tegenaan lopen, dan herstelt het apparaat zich automatisch.

Om te laten zien hoe flexibel de Blue Jay is, zetten de studenten de drone in voor een spelletje boter-kaas-en-eieren met kinderen. De drone pakt daarbij de houten speelstukken uit je hand en plaatst ze op het bord. Het apparaat kan verder nog voor tal van andere zaken worden ingezet, bijvoorbeeld voor het hoger en lager zetten van de verwarming.