Overval op ijssalon in Amersfoort

Het is nog niet duidelijk of hij iets heeft buitgemaakt. De man vluchtte in de richting van de Leusderweg.

Burgernet

Er is een Burgernetmelding verspreid met het signalement van de dader. Hij droeg tijdens de overval een grijze trui met daarop een Amerikaanse vlag en een capuchon. Ook had een bruin petje en een zonnebril op.

19 mei werd er 's nachts ingebroken bij de ijssalon. Het is nog niet duidelijk of er een verband tussen de twee zaken is.

AMERSFOORT: Afoort, Vanaf Arnhemseweg ri Leusderweg, man, grijze trui met amerikaanse vlag, bruin petje, capucho https://t.co/6w8YRta4vz— Burgernet Utrecht (@Burgernet_UT) 15 juni 2017