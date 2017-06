Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Zwartrijder reist meer dan 200 keer zonder kaartje

1 uur geleden

DEN BOSCH - Op station Den Bosch is een man betrapt die in vier maanden tijd meer dan tweehonderd keer zonder kaartje met de trein heeft gereisd. Hij viel bij een controle van NS-medewerkers door de mand nadat hij uit de trein was gezet.