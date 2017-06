Pestprofs nader bezien

„De wetenschappelijk directeur van het Instituut Pedagogische Wetenschappen (IPW), professor Eric Fischer, is verzocht voorbereidingen te treffen voor een onderzoek door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit”, zo bevestigt de woordvoerder van het College van Bestuur.

Uit het rapport van Fischer over het verziekte werkklimaat op IPW bleek dat Van IJzendoorn, Bakermans en Bus als trio tientallen jaren studenten en medewerkers pestten op de werkvloer. Maar in dat rapport wordt niet alleen gesproken over intimidatie van en angst onder de medewerkers; er worden ook zaken genoemd die de wetenschappelijke integriteit ter discussie stellen. Daarom is opdracht gegeven tot nader onderzoek.

Zo vindt professor Bus het een normale gang van zaken dat spookauteurs worden opgevoerd om subsidiegelden binnen te hengelen voor een onderzoek. Behalve de eigen naam als ’eerste auteur’, werden dan ook namen toegevoegd die een subsidieverlener, naar de inschatting van de professoren, graag wilde zien. Deze aio’s en postdoc-onderzoekers werkten er echter soms helemaal niet aan mee.

Hoogleraar Adriana Bus schrijft hierover naar een promovenda: „ Misschien moeten we het er binnenkort een keer over hebben hoe het in het wetenschapsbedrijf werkt. Ik schrijf voortdurend aanvragen en zet daar soms mijn eigen en soms andere namen op. Het gaat er om wat de kansen (op subsidie - red) verhoogt. Ik bekijk steeds wat strategisch het beste is.”

Naast het onderzoek van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit, is het College van Bestuur nog steeds ’in gesprek’ met de hoogleraren over de achtergelaten verziekte werksfeer. Bus is inmiddels met pensioen. Het advies in Fischers rapport is om afscheid te nemen van Van IJzendoorn en Bakermans. Van IJzerdoorn komt intussen niet meer op de faculteit. Bakermans wordt daar nog wel gesignaleerd. De woordvoerder van de Universiteit: „Het college van bestuur praat met betrokkenen, alles voor de verbetering van het werkklimaat.”

Het is niet duidelijk wat er met de 13 promovendi gaat gebeuren die op dit moment door Van IJzendoorn en/of Bakermans worden begeleid als eerste of tweede begeleider.