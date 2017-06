Het Openbaar Ministerie in Rotterdam bevestigt dat een vrouw uit Tilburg aangifte heeft gedaan tegen Orlando B. De man, die vrouwen zou hebben verkracht onder het mom van duiveluitdrijving, maakte in 2012 een tournee langs de Nederlandse vestigingen van zijn Rains of Blessingskerk.

De sekte heeft dependances in Tilburg, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.

Lees het hele verhaal: ’Orlando B. bleek een wolf in schaapskleren’ (Premium)