Populariteit OV-fiets blijft groeien

46 min geleden

UTRECHT - De populariteit van de OV-fiets blijft groeien. In de maand mei is het aantal ritten met de rijwielen die bij diverse treinstations beschikbaar zijn, gestegen met 35 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Omdat vanwege de populariteit mensen kunnen misgrijpen, heeft de NS dit jaar 6000 exemplaren bijbesteld. Normaal komen er zo'n 1000 huurfietsen per jaar bij. Eind 2017 zijn er in totaal 14.500 fietsen beschikbaar.