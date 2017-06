premium

Meldpunt voor Marokkaanse Nederlanders

34 min geleden

AMSTERDAM - Marokkaanse Nederlanders die zich zorgen maken over hun vrijheid of veiligheid kunnen terecht bij het Rif Alert-meldpunt. Veel mensen die in Nederland demonstreren tegen de schending van mensenrechten in de Noord-Marokkaanse regio Rif, worden volgens de actiegroep Rif Alert! bedreigd en geïntimideerd. Ze maken zich ook zorgen over hun situatie als ze in Marokko of ergens anders verblijven.