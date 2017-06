Lekkende Haagse agent vrijgelaten

De man zat korte tijd in het team dat onder anderen PVV-leider Geert Wilders beschermt. De man volgde van half 2016 tot en met februari 2017 een opleiding aan de politieacademie en liep in de maanden januari en februari stage bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). Daar liep hij mee in het bewakingsteam van Wilders. Na februari ging de man volgens het OM weer weg bij de DBB en keerde hij terug naar de eenheid Den Haag.

De agent wordt ervan verdacht dat hij informatie uit het politiesysteem heeft gelekt. De afgelopen dagen is de agent verhoord en ook is zijn woning doorzocht. Er is op dit moment geen reden hem nog langer vast te houden, aldus het OM. Hetzelfde geldt voor de medeverdachte naar wie mogelijk is gelekt. Het onderzoek gaat wel door.

Woensdag werd nog een derde verdachte aangehouden. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan het schenden van het ambtsgeheim door de agent. Deze man wordt nog gehoord. In de loop van vrijdag wordt duidelijk of hij vast moet blijven zitten.