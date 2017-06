Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Weinig animo voor leraarschap in Randstad

37 min geleden

DEN HAAG - De pogingen van hogescholen en roc’s in de Randstad om meer multiculturele mbo-leerlingen te interesseren voor het leraarschap leveren nog niet veel op. Eerder dit jaar is het startsein gegeven voor een speciaal doorstroomprogramma dat mbo’ers met een migratieachtergrond in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag moet voorbereiden op een studie aan de pabo, maar er zijn nog maar weinig aanmeldingen.