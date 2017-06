Bedreiger Meeuwis-concert verdacht van 'voorbereiden terroristisch misdrijf'

De Amsterdammer die vorige week week vrijdag werd aangehouden bij het concert van Guus Meeuwis wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de voorbereidingen van een terroristisch misdrijf. Dit laat het Openbaar Ministerie vrijdagochtend weten.

Dat maakte het Openbaar Ministerie in Den Bosch vrijdag bekend, vooruitlopend op de voorgeleiding van de man aan de rechter-commissaris. Het OM wil de man veertien dagen langer vasthouden. Het politieonderzoek naar die voorbereidingshandelingen is nog gaande.

Die naspeuringen vragen volgens het OM uiterste zorgvuldigheid en daarom worden geen bijzonderheden prijsgegeven. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

De man werd vorige week vrijdag opgepakt toen hij aan het filmen was bij de ingang van het PSV-stadion, waar Guus Meeuwis optrad. Hij gedroeg gedroeg zich opvallend, had daarvoor geen verklaring en had geen kaartje voor het concert. De man stond bij de politie bekend als „mogelijk geradicaliseerd.” Daarom werd groot alarm geslagen.