Twee opties Tjeenk Willink

Deze drie partijen moeten op zoek naar een vierde partner om een meerderheidskabinet te kunnen vormen

Pechtold, die een eerdere poging met ChristenUnie blokkeerde, liet na zijn gesprek met de 75-jarige minister van Staat weten dat er geen streep staat door deze optie. Wel stuurt hij aan op een regeerakkoord dat zo breed is dat ook (linkse) oppositiepartijen zich erin kunnen vinden. Hij noemde daarbij specifiek het thema klimaat. Pechtold gaf VVD en CDA huiswerk mee om na te denken hoe ze hem hierop tegemoet willen komen.

Geen kans PVV

Eerder op de dag concludeerde Tjeenk Willink dat er geen kans is op een kabinet met de PVV en met de SP. In een brief aan de informateur schrijft VVD-voorman Mark Rutte bijvoorbeeld dat Wilders te ver is gegaan met zijn ’minder Marokkanen’, weg is gelopen bij lastige onderhandelingen in 2012 en de rechterlijke macht ondermijnt.

Sybrand Buma van het CDA vindt dat de PVV steeds ’radicaler’ wordt en dat Wilders sinds de breuk in het Catshuis niets heeft gedaan om het vertrouwen te herstellen.

„Walgelijke smoesjes”, reageerde de PVV-leider.

SP-leider Emile Roemer blijft weigeren om met de VVD om de tafel te zitten. Zijn voorstel om dan maar met een bonte stoet aan linkse partijen een coalitie te vormen, vindt Tjeenk Willink niet realistisch. Zo’n combinatie zou niet stabiel zijn.