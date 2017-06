Maandag deel treinverkeer plat

De actievoerende werknemers willen naar eigen zeggen dat NS weer meebiedt op de concessies voor regionale lijnen, stopt met de werkgelegenheid uit de regio’s weg te halen en de werkgelegenheid van de winkels en horeca op stations in eigen beheer houdt. Ook willen de NS-werknemers dat hun werkgever twee conducteurs inzet op alle dubbeldekkers, zo meldde de vakbond vrijdag. FNV Spoor telt ruim 6000 leden.

ZIE OOK: NS betreurt acties van medewerkers

Henri Janssen, bestuurder van FNV Spoor: ,,We zitten al anderhalf jaar tegenover de directie aan tafel en al anderhalf jaar is er geen enkele beweging bij NS. Dat de werknemers nu het werk neerleggen, betekent: het is menens. De werknemers staken zeker niet alleen voor zichzelf, maar boven alles voor de kwaliteit van het spoorvervoer voor de reiziger. We starten nu met estafettestakingen. Deze acties zijn daarvan het begin. Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat de directie doof blijft voor het signaal van de werknemers.’'

Jansen zegt heel goed te beseffen dat de acties gevolgen hebben voor de reizigers. ,,We doen dit niet zomaar, het is voor ons een laatste redmiddel.''

Stakende NS-werknemers zorgen maandagochtend op beide stations voor koffie, thee en koeken voor wachtende reizigers.