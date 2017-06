Het wordt een stralende Vaderdag

Zelfs een plaatsje in de top 5 ligt binnen handbereik, meldt Weeplaza. In het zuiden van het land kan het tot 29 graden worden, terwijl de temperatuur op de derde zondag in juni normaal rond de 20 of 21 graden ligt.

Het wordt een stralende dag, en dat betekent ook smeren. Er kan een zonkracht van 7 of zelfs 8 worden gemeten. ‘s Avonds blijft het ook nog lang warm, dus ideaal barbecue-weer.

Warmste Vaderdag ooit

Sinds 1937 wordt Vaderdag in ons land gevierd. Tot en met 1947 was dit altijd op de eerste zondag in oktober. Vanaf 1948 werd Vaderdag verplaatst naar de derde zondag in juni. De hoogste temperatuur ooit gemeten op Vaderdag in Nederland was op 21 juni 1998. In Arcen werd het toen 32,3 graden.

Ook na weekend tropisch

Ook na het weekend blijft het warme weer nog even in ons land. Maandag en dinsdag kan het regionaal tropisch warm worden, maandag is zelfs een landelijk tropische dag mogelijk. Woensdag komt er een storing met daarachter koude lucht. Het zal niet waarschijnlijk droog blijven, maar het wordt beduidend koeler.