Eis 2 jaar tegen agent voor afpersing homo’s

Die eis legde het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag neer bij de rechtbank in Utrecht. Volgens het OM stuurde de agent in april 2015 brieven naar 31 mannen met de mededeling dat foto’s waren gemaakt van hun bezoek aan de ontmoetingsplek. Door 1000 euro in bitcoins over te maken zouden ze openbaarmaking kunnen voorkomen. De mannen betaalden niet, maar deden aangifte.

De agent noteerde volgens de aanklacht de kentekens van de bezoekers. Vervolgens misbruikte hij de toegangsgegevens van een collega om hun personalia bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer op te vragen.