OM: zus Aboutaleb fraudeerde

Tlaitmas Aboutaleb (46), roepnaam Laitifa, zou zich volgens het Openbaar Ministerie het geld tussen januari 2012 en november 2014 hebben toegeëigend en dat onder meer hebben gedaan door vijf facturen te vervalsen. Die facturen werden aan de stichting Noord Bruist gestuurd, namens Dox Records, Brand Communicatie, UrbanGuides en het Rotterdams Volkstheater. De bedragen die erop stonden waren hoger dan de stichting verschuldigd was.

Overboeking weggelakt

De penningmeester zou aan het administratiekantoor dat de boekhouding van de stichting verzorgde, bankafschriften hebben gegeven waarop hogere bedragen stonden dan in werkelijkheid waren overgemaakt. Ook stond er een lager bedrag aan subsidie op dan Noord Bruist had ontvangen. Een overboeking naar de bankrekening van Laitifa bleek op afschriften weggelakt.

Subsidie

De stichting ontving jaarlijks circa 80.000 euro subsidie van de deelgemeente Noord. In 2013 stelde de VVD in die deelgemeente al vragen over een mogelijk „onzorgvuldige manier waarop met subsidiegeld was omgegaan.” De partij pleitte voor een directe stop van de subsidiëring.

Noord Bruist stelde zich met een jaarlijks festival ten doel te laten zien wat Rotterdam Noord aan talent heeft op het gebied van muziek, dans, en culinaire hoogstandjes.

