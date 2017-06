premium

Man veroorzaakte zelf brand in zijn cel

43 min geleden

DEN HAAG - De man die in de nacht van woensdag op donderdag in Scheveningen om het leven kwam na een brand in zijn cel, heeft dit vuur zelf veroorzaakt. Het is volgens de politie niet duidelijk hoe de 32-jarige man brand heeft kunnen stichten in zijn cel. Hij zat vast in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC).