Dijksma: reiziger niet raken met actie bij NS

Donderdag verliep het ultimatum van vakbond FNV Spoor aan de NS-directie. „We eisen dat de krimp van de Nederlandse Spoorwegen een halt wordt toegeroepen. NS dreigt te worden uitgekleed met verlies van duizenden banen. Dat accepteert het personeel niet. Dat wil bijvoorbeeld standaard twee conducteurs op iedere dubbeldekker”, zegt bondsbestuurder Henri Janssen.

In de Tweede Kamer wordt het stakingswapen niet begrepen. „De reiziger mag niet de dupe worden”, foetert PVV-Kamerlid Roy van Aalst. Volgens CDA-Kamerlid Maurits von Martels is de reiziger nu al de pineut: „Door de verrassingsacties hangt de dreiging altijd in de lucht. Reizigers moeten dan steeds op zoek naar alternatieven.”

De leden van FNV Spoor leggen maandagochtend tussen 05.00 uur en 09.00 uur het werk neer op de stations Den Haag Centraal en Zwolle. Het gevolg van de acties zou kunnen zijn dat er vanaf deze locaties minder of geen treinen rijden.