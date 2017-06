Vluchtauto bij Coentunnel klemgereden

In Zaandam vond eerder vandaag een schietpartij plaats aan de Dodonaeusstraat, waarna drie verdachten per auto vluchtten. Bij de schietpartij raakte niemand gewond. Een van de verdachten is aangehouden, naar twee wordt momenteel nog gezocht.

Op de Jan Evertsenstraat in Amsterdam was aan het begin van de middag ook een grote politiemacht op de been. Daar werd eveneens een automobilist gearresteerd. Met getrokken wapens wisten agenten de man in te rekenen. Zijn auto is weggesleept en de man is naar het politiebureau overgebracht.

Verkeer vanuit Oostzaan (N516) wordt weer teruggeleid. Je kan de #A8 naar Amsterdam niet op door een incident. pic.twitter.com/jGrbzrffZZ— VID (@vid) 16 juni 2017

Schietincident Dodonaeusstraat #Zaandam. Geen gewonden. 3 verdachten per auto gevlucht. Auto bij Coentunnel klemgereden door politie. (1/2)— POL_ZAW (@POL_ZAW) June 16, 2017

(2/2) 1 verdachte aangehouden. 2 verdachten gevlucht. Zoekactie op dit moment bezig. Later meer informatie.— POL_ZAW (@POL_ZAW) June 16, 2017