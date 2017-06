Protest bij bezoek van Rutte aan Groningen

De ongeveer dertig actievoerders versperden Rutte bij een vestiging van de Nationaal Coördinator Groningen de weg. Ze hadden spandoeken, sirenes en toeters bij zich. „Rutte komt er hier niet meer in”, riepen ze. Ook betichtten ze de premier van loze beloftes.

Rutte verzekerde de gedupeerden dat hij een einde wil maken aan de „bestuurlijke spaghetti.” Daarmee doelt hij op de manier waarop het kabinet met de problemen in Groningen is omgesprongen. „Ik begrijp dat de Groningers hun vertrouwen helemaal hebben verloren”, aldus Rutte. „En dat zal ik vandaag ook niet kunnen herstellen.”

De premier, die meer dan een half uur met de actievoerders sprak, had verder geen concrete toezeggingen. „Ik ben hier vooral om te praten met de gedupeerden”, zegt Rutte. „De plannen voor versterking van woningen en een betere schadeafwikkeling, met de NAM op afstand, zijn klaar. We moeten ons nu richten op uitvoeren, uitvoeren en uitvoeren. En de snelheid moet omhoog, want er zijn hier nog ontzettend veel problemen die we moeten oplossen. Ik wil vandaag kijken wat daar voor nodig is.”

Rutte bezoekt vrijdag ook nog een tijdelijke basisschool in Loppersum. In het Provinciehuis van Groningen neemt de premier rond 18.30 uur nog de petitie ’Laat Groningen niet zakken’ in ontvangst uit handen van cabaretier Freek de Jonge. Daarna heeft hij een besloten bijeenkomst met bestuurders en gedupeerden.